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Удар рф по Кураховому забрав життя людини, одного постраждалого врятували з-під завалів

Удар рф по Кураховому забрав життя людини, одного постраждалого врятували з-під завалів

Київ • УНН

 • 18160 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Кураховому загинула 1 людина, 1 поранено. Зруйновано крамницю, пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю, виникли пожежі в лікарні та складі.

У Кураховому у Донецькій області внаслідок ворожого удару відомо про одного загиблого, якого витягли з-під завалів зруйнованої крамниці, також тут вдалося врятували одну людину, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Сьогодні вдень ворог вчергове цілеспрямовано обстріляв цивільну інфраструктуру у місті Курахове Покровського району. росіяни влучили у житлову триповерхівку, адмінбудівлю та магазин, вказали у ДСНС.

З-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали 1 пораненого та вилучили тіло загиблої особи. Пошуково-рятувальні роботи завершено

- повідомили у ДСНС у Telegram.

На території однієї з місцевих лікарень, як вказано, надзвичайники ліквідували пожежу. Вогнем знищено 4 автомобілі.

"Тривають роботи з ліквідації пожеж у зруйнованому складському приміщенні та дачному будинку", - зазначили у відомстві.

Удар рф по центру Курахового: в прокуратурі розповіли про постраждалих та показали наслідки30.08.24, 15:02 • 20065 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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