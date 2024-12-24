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Удар рф по Кривому Рогу: поврежден жилой дом

Удар рф по Кривому Рогу: поврежден жилой дом

Киев  •  УНН

 • 6261 просмотра

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В результате вражеского удара по Кривому Рогу поврежден жилой дом. Информация о пострадавших уточняется, тревога продолжается.

В Днепропетровской области в результате вражеского удара по Кривому Рогу поврежден жилой дом, информация о пострадавших уточняется, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди", - сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что тревога продолжается. "Дождитесь отбоя, прежде чем покинуть безопасное место", - указал глава ОВА.

Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог24 дек. 2024, 13:47 • 7633 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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