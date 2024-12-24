Удар рф по Кривому Рогу: поврежден жилой дом

В Днепропетровской области в результате вражеского удара по Кривому Рогу поврежден жилой дом, информация о пострадавших уточняется, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди", - сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что тревога продолжается. "Дождитесь отбоя, прежде чем покинуть безопасное место", - указал глава ОВА.

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