Удар рф по Кривому Рогу: известно о 15 пострадавших, среди них - двое детей
Киев • УНН
В результате ракетного удара по административному зданию в Кривом Роге пострадали 15 человек, из них 9 госпитализированы. Повреждено около 10 жилых домов, двое взрослых в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге в результате атаки рф пострадало уже 15 человек, из них 9 госпитализированы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте. Всего госпитализированы 9 человек", - сообщил Лысак.
"Ракетное попадание в административное здание. Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. (...) Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется", - добавил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
россияне атаковали Кривой Рог: известно о двух пострадавших и разрушениях21 нояб. 2024, 09:12 • 10038 просмотров