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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Кривому Рогу: известно о 15 пострадавших, среди них - двое детей

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В результате ракетного удара по административному зданию в Кривом Роге пострадали 15 человек, из них 9 госпитализированы. Повреждено около 10 жилых домов, двое взрослых в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге в результате атаки рф пострадало уже 15 человек, из них 9 госпитализированы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте. Всего госпитализированы 9 человек", - сообщил Лысак.

"Ракетное попадание в административное здание. Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. (...) Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется", - добавил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

россияне атаковали Кривой Рог: известно о двух пострадавших и разрушениях21 нояб. 2024, 09:12 • 10038 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог