россияне атаковали Кривой Рог: известно о двух пострадавших и разрушениях
Киев • УНН
В результате атаки на Кривой Рог пострадали 32-летний мужчина и 24-летняя женщина, оба в больнице. Частично разрушено админздание и повреждены два двухэтажных жилых здания.
Российские войска атаковали Кривой Рог, пострадали 32-летний мужчина и 24-летняя женщина, частично разрушено админздание и повреждены две жилые двухэтажки, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
"Атака на Кривой Рог. На сейчас известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки", - сообщил Лысак.
Детали, по его словам, уточняются.