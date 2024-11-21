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россияне атаковали Кривой Рог: известно о двух пострадавших и разрушениях

Киев  •  УНН

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В результате атаки на Кривой Рог пострадали 32-летний мужчина и 24-летняя женщина, оба в больнице. Частично разрушено админздание и повреждены два двухэтажных жилых здания.

Российские войска атаковали Кривой Рог, пострадали 32-летний мужчина и 24-летняя женщина, частично разрушено админздание и повреждены две жилые двухэтажки, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

"Атака на Кривой Рог. На сейчас известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки", - сообщил Лысак.

Детали, по его словам, уточняются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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