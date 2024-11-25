Удар рф по Харькову пришелся по району плотной жилой застройки: пострадавших уже 13

В результате атаки российских войск на центральную часть Харькова пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Удар пришелся на жилой район. Об этом сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

На эту минуту 13 пострадавших, 9 - госпитализированы - написал Синегубов.

Как сообщил Терехов, «попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки». «Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили», - отметил мэр.

В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр