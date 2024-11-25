Удар рф по Харькову пришелся по району плотной жилой застройки: пострадавших уже 13
Киев • УНН
В результате российской атаки по центральной части Харькова пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Удар пришелся на жилой район, повреждены хозяйственные постройки и автомобили.
В результате атаки российских войск на центральную часть Харькова пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Удар пришелся на жилой район. Об этом сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
На эту минуту 13 пострадавших, 9 - госпитализированы
Как сообщил Терехов, «попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки». «Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили», - отметил мэр.
В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр25 нояб. 2024, 06:37 • 6879 просмотров