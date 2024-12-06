Удар рф по Кривому Рогу: повреждено админздание
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Кривому Рогу повреждено административное здание. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется.
В результате атаки армии рф на Кривой Рог повреждено административное здание, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Враг попал по Кривому Рогу. по предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем
Ранее
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что "все сделают то, что надо".