Удар рф по Кривому Рогу: повреждено админздание

В результате атаки армии рф на Кривой Рог повреждено административное здание, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Враг попал по Кривому Рогу. по предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем - написал Лысак в Telegram.

Ранее

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что "все сделают то, что надо".