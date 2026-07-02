$44.790.0651.030.13
ukenru
00:05 • 2122 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
23:35 • 4856 просмотра
Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
23:15 • 6572 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
20:40 • 11305 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
20:22 • 14534 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 17694 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 22790 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 19237 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 17539 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
1 июля, 14:19 • 19301 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.3м/с
72%
746мм
Популярные новости
В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы1 июля, 15:29 • 5562 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 16434 просмотра
Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви1 июля, 16:54 • 4244 просмотра
Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф1 июля, 17:04 • 5806 просмотра
В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"1 июля, 17:18 • 6776 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 16473 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 22519 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 28323 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 28785 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 41980 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 43875 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 79676 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 94178 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 105981 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 140227 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Противник попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе Киева. Ранены пятеро медицинских работников, один парамедик в крайне тяжелом состоянии.

Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии

Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара ранены 5 медицинских работников.

Один из них, парамедик, - в крайне тяжелом состоянии. ... Сейчас известно о пяти пострадавших - медиках и водителях подстанции

- констатировал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Деснянском районе столицы зафиксировано частичное разрушение жилого дома.

В Шевченковском районе частичное разрушение медицинского учреждения. ... В результате атаки в Печерском районе по двум адресам пожары рядом с жилыми домами. В Соломенском районе пожар рядом с административным зданием

- отметил Ткаченко.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о группах крылатых ракет, движущихся через юг Черниговщины в направлении Киева.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прозвучала серия взрывов. В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.

Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф01.07.26, 19:49 • 17694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине