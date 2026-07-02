Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Противник попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе Киева. Ранены пятеро медицинских работников, один парамедик в крайне тяжелом состоянии.
Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара ранены 5 медицинских работников.
Один из них, парамедик, - в крайне тяжелом состоянии. ... Сейчас известно о пяти пострадавших - медиках и водителях подстанции
В свою очередь начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Деснянском районе столицы зафиксировано частичное разрушение жилого дома.
В Шевченковском районе частичное разрушение медицинского учреждения. ... В результате атаки в Печерском районе по двум адресам пожары рядом с жилыми домами. В Соломенском районе пожар рядом с административным зданием
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о группах крылатых ракет, движущихся через юг Черниговщины в направлении Киева.
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прозвучала серия взрывов. В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.
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