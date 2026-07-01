Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Ирландию и возвращается в Киев из-за угрозы мощного ракетно-дронового удара, который ВС РФ могут нанести уже в ночь на 2 июля. Об этом украинский лидер сообщил 1 июля во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает УНН.

Сразу после нашей пресс-конференции я очень быстро с командой буду возвращаться в Украину. Есть информация от разведки о подготовке РФ к новому обстрелу - сказал Зеленский.

Он уточнил, что российские военные снова могут атаковать Украину уже этой ночью и призвал украинцев быть бдительными и реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Очень прошу наших людей быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей, свои семьи и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги - отметил украинский лидер.

Напомним

С начала суток российские оккупанты 73 раза атаковали позиции Сил обороны. Самые активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях.