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Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
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Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент Украины срочно возвращается в Киев из-за информации разведки о подготовке рф к новому обстрелу. Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Ирландию и возвращается в Киев из-за угрозы мощного ракетно-дронового удара, который ВС РФ могут нанести уже в ночь на 2 июля. Об этом украинский лидер сообщил 1 июля во время  пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает УНН.

Сразу после нашей пресс-конференции я очень быстро с командой буду возвращаться в Украину. Есть информация от разведки о подготовке РФ к новому обстрелу 

- сказал Зеленский. 

Он уточнил, что российские военные снова могут атаковать Украину уже этой ночью и призвал украинцев быть бдительными и реагировать на сигнал воздушной тревоги. 

Очень прошу наших людей быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей, свои семьи и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги 

- отметил украинский лидер. 

Напомним 

С начала суток российские оккупанты 73 раза атаковали позиции Сил обороны. Самые активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях.

Александра Василенко

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