Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

В результате ракетной атаки в Одессе 20 апреля пострадали восемь человек, среди которых двое детей - трех и четырех лет. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Детали

80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с убойной раной головы. Также в больнице находится самый маленький пострадавший (трехлетний мальчик) с осколочными ранениями.

Другие пострадавшие получили медицинскую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации.

Напомним,

В Одесской области спасатели уже сутки пытаются потушить пожар, который возник в результате российской атаки на портовую инфраструктуру города.

В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер