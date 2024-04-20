В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер

Очередной ракетный удар по Одессе осуществила российская армия. Известно, что в результате очередной атаки рф разрушены жилые дома; двое взрослых с легкими ранениями, трехлетний ребенок госпитализирован. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти - говорится в сообщении.

Есть пострадавшие: двое взрослых с легкими ранениями и трехлетний ребенок, который был госпитализирован.

Медики оказывают всю необходимую помощь, сообщает Олег Кипер.

Также ликвидацию последствий атаки осуществляют спасатели и коммунальные службы.

Напомним,

В Одесской области спасатели уже сутки пытаются потушить пожар, который возник в результате российской атаки на портовую инфраструктуру города.

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