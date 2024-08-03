СБУ и Силы обороны зачистили вражеский аэродром "морозовск" в ростовской области рф от ПВО, авиации и КАБов в результате атаки беспилотниками. Об этом журналисту УНН сообщили информированные источники.

Детали

"Сегодня ночью беспилотники СБУ посетили аэродром "морозовск" в ростовской области. Там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами, которыми россияне сравнивают с землей украинские города. Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны", - сообщил собеседник.

Источники сообщают, что украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов.

"Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка". Местная российская власть пытается скрыть прилет по военному объекту и сообщает, что горят только какие-то складские помещения", - отметили источники.

Кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "губкинская" в белгородской области. россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорания на территории нефтебазы, а также о работе систем ПВО.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "морозовск" в ростовской области рф, попадание в склады боеприпасов. Также атакованы нефтебазы и объекты с горючим в белгородской, курской и ростовской областях, известно о возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

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