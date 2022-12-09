Удар по больнице в Херсоне: в ОВА сообщили об одном пострадавшем

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"К сожалению, из-за российских обстрелов медицинского учреждения в Херсоне есть один пострадавший. Его прооперировали врачи, состояние раненого - стабильное", - написал глава региона.

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9 декабря утром российские снаряды попали в больницу в Херсоне – было повреждено детское отделение и морг.