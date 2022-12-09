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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22013 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Удар по лікарні у Херсоні: в ОВА повідомили про одного постраждалого

Удар по лікарні у Херсоні: в ОВА повідомили про одного постраждалого

Київ • УНН

 • 531004 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього удару по медичному закладу у Херсоні постраждав чоловік, йому зробили операцію. Наразі він перебуває в лікарні під наглядом медиків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пише УНН.

Цитата 

"На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - написав очільник регіону. 

Доповнення

9 грудня вранці російські снаряди влучили у лікарню в Херсоні – було пошкоджено дитяче відділення та морг.

Українські Національні Новини

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