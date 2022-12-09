Удар по лікарні у Херсоні: в ОВА повідомили про одного постраждалого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього удару по медичному закладу у Херсоні постраждав чоловік, йому зробили операцію. Наразі він перебуває в лікарні під наглядом медиків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пише УНН.
Цитата
"На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - написав очільник регіону.
Доповнення
9 грудня вранці російські снаряди влучили у лікарню в Херсоні – було пошкоджено дитяче відділення та морг.