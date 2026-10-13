Удар по Харькову: количество раненых возросло до 11
Киев • УНН
Россия атаковала Харьков 10 ракетами «Бандероль», разрушив подъезд жилого дома. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Количество раненых в результате массированного вражеского удара по Харькову вечером в понедельник, 12 октября, возросло до 11. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.
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В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно армия рф применила 10 ракет типа "Бандероль" по гражданской инфраструктуре города.
На данный момент известно о 8 пострадавших, двоих из которых госпитализировали в тяжелом состоянии: 19-летний парень находится в ожоговой реанимации, второму мужчине проводят операцию. Еще трое людей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Наши медики делают все возможное для помощи пострадавшим
Он указал, что:
- в Холодногорском районе - попадание в 4-этажный жилой дом, где разрушен целый подъезд, также известно о повреждении как минимум 10 частных домов;
- в Шевченковском районе оккупанты попали в жилую 5-этажку, здесь горело помещение банка на первом этаже дома и 6 автомобилей, повреждено остекление окон трех многоквартирных домов.
На месте вражеских ударов продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами могут находиться люди
Напомним
Накануне враг атаковал Харьков "бандеролями", один из ударов пришелся по жилому дому. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, разрушения очень серьезные - обрушился целый подъезд.
Воздушные силы: Россия атаковала Киев шестью баллистическими ракетами, Харьков — девятью БпЛА13.10.26, 00:48 • 3586 просмотров