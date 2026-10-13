Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11
Київ • УНН
росія атакувала Харків 10 ракетами "Бандероль", зруйнувавши під’їзд житлового будинку. Двоє поранених у важкому стані.
Кількість поранених унаслідок масованого ворожого удару по Харкову ввечері у понеділок, 12 жовтня, зросла до 11. Про це повідомила ДСНС, інформує УНН.
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У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, армія рф застосувала 10 ракет типу "Бандероль" по цивільній інфраструктурі міста.
На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, із яких двох госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, другому чоловіку проводять операцію. Ще троє людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наші медики роблять усе можливе для допомоги постраждалим
Він вказав, що:
- у Холодногірському районі - влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд, також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків;
- у Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку, тут горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків.
На місці ворожих ударів триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати люди
Нагадаємо
Напередодні ворог атакував Харків "бандеролями", один з ударів прийшовся по житловому будинку. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, руйнування дуже серйозні - склався цілий підʼїзд.
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