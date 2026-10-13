Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11

Кількість поранених унаслідок масованого ворожого удару по Харкову ввечері у понеділок, 12 жовтня, зросла до 11. Про це повідомила ДСНС, інформує УНН.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, армія рф застосувала 10 ракет типу "Бандероль" по цивільній інфраструктурі міста.

На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, із яких двох госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, другому чоловіку проводять операцію. Ще троє людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наші медики роблять усе можливе для допомоги постраждалим