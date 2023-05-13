Удар по Харьковской области: ранены пятеро гражданских, среди которых подросток

Детали

По данным следствия, около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района, получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик. Отмечается, что около 9:30 оккупанты обстреляли село Огирцево Чугуевского района, в результате которого получил ранения еще один гражданский.

Напомним

Российские оккупанты сегодня, 13 мая, обстреляли два села в Харьковской области.