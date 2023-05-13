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13 марта, 19:26 • 70916 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 114650 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111747 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111427 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104078 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100171 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111552 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131943 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174438 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205411 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 164283 просмотра
Актуальное
Удар по Харьковской области: ранены пятеро гражданских, среди которых подросток

Удар по Харьковской области: ранены пятеро гражданских, среди которых подросток

Киев • УНН

 • 890863 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Утром, 13 мая, оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего ранены пять мирных жителей, среди которых подросток. Харьковская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Детали

По данным следствия, около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района, получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик. Отмечается, что около 9:30 оккупанты обстреляли село Огирцево Чугуевского района, в результате которого получил ранения еще один гражданский.

Напомним

Российские оккупанты сегодня, 13 мая, обстреляли два села в Харьковской области.

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