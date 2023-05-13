Окупанти завдали нових ударів по Харківщині, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли два села у Харківській області, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. На жаль, є постраждалі. Сьогодні російські окупанти обстріляли село Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років. Крім того, внаслідок обстрілу села Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
Минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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- Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
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- У cелі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
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- Поблизу смт Борова Ізюмського району ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.
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"На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - зазначив голова ОВА.