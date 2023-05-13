Оккупанты нанесли новые удары по Харьковской области, есть раненые

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"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие. Сегодня российские оккупанты обстреляли село Хатнее Купянского района. Ранения получила женщина 43 лет. Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь", - сообщил Синегубов.

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За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг продолжал обстреливать населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.



В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник. Также поврежден частный жилой дом.



В селе Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.



Вблизи пгт Борово Изюмского района враг нанес ракетный удар системой С-300. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.



"На линии столкновения враг пытался пойти в наступление в районе села Масютовка, но под огнем наших защитников отступил с потерями", – отметил глава ОВА.