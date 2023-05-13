Оккупанты нанесли новые удары по Харьковской области, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские оккупанты сегодня обстреляли два села в Харьковской области, известно о двух пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие. Сегодня российские оккупанты обстреляли село Хатнее Купянского района. Ранения получила женщина 43 лет. Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь", - сообщил Синегубов.
Дополнение
За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг продолжал обстреливать населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
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- В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник. Также поврежден частный жилой дом.
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- В селе Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
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- Вблизи пгт Борово Изюмского района враг нанес ракетный удар системой С-300. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.
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"На линии столкновения враг пытался пойти в наступление в районе села Масютовка, но под огнем наших защитников отступил с потерями", – отметил глава ОВА.