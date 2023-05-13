Удар по Харківщині: поранено п'ятьох цивільних, серед яких підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Уранці, 13 травня, окупанти обстріляли Харківську область, унаслідок чого поранено п'ятьох мирних жителів, серед яких підліток. Харківська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.
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За даними слідства, близько 9:00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп‘янського району, отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний хлопчик. Зазначається, що близько 9:30 окупанти обстріляли село Огірцеве Чугуївського району, унаслідок якого отримав поранення ще один цивільний.
Нагадаємо
Російські окупанти сьогодні, 13 травня, обстріляли два села у Харківській області.