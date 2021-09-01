В Киеве ученические билеты старого образца будут действовать до конца 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ученическими билетами старого образца можно пользоваться в столичном городском общественном транспорте до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.
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“Все ученики столичных школ имеют право бесплатного проезда в столичном общественном транспорте. В случае, если ребенку не успели оформить или изготовить электронный ученический, он может продолжать пользоваться билетом старого образца до конца текущего года”, — рассказал Валентин Мондриевский.
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Для заказа ученического э-билета нужно зарегистрироваться и подать заявку на портале scard.kyivcity.gov.ua. Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок, а валидированная заявка передается на производство. Получить готовые э-билеты ученики, как и раньше, могут в своих школах. Сейчас система работает в тестовом режиме.
По данным Департамента информационно-коммуникационных технологий, на сегодня родители заказали 32 037 ученических билетов, из них примерно половина прошла модерацию в школах — 16484. Уже сделано 8705 ученических, 3520 в работе у производителя.
Специалисты Департамента информационно-коммуникационных технологий отмечают, что срок изготовления ученического билета зависит от скорости проверки данных в школе. Когда ученический будет готов, на электронную почту родителям придет письмо.
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