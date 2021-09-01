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У Києві учнівські квитки старого зразка діятимуть до кінця 2021 року

У Києві учнівські квитки старого зразка діятимуть до кінця 2021 року

Київ • УНН

 • 146124 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Учнівськими квитками старого зразка можна користуватися у столичному міському громадському транспорті до кінця 2021 року. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує УНН.

Цитата

“Усі учні столичних шкіл мають право безоплатного проїзду у столичному громадському транспорті. У разі, якщо дитині не встигли оформити чи виготовити електронний учнівський, вона може продовжувати користуватися квитком старого зразка до кінця поточного року”, — розповів Валентин Мондриївський.

Додамо

Для замовлення учнівського е-квитка потрібно зареєструватися та подати заявку на порталі scard.kyivcity.gov.ua. Далі дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина, а валідована заявка передається на виробництво. Отримати готові е-квитки учні, як і раніше, можуть у своїх школах. Наразі система працює у тестовому режимі.

За даними Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, станом на сьогодні батьки замовили 32 037 учнівських квитків, із них приблизно половина пройшла модерацію в школах — 16 484. Уже виготовлено 8705 учнівських, 3520 в роботі у виробника.

Фахівці Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій зазначають, що строк виготовлення учнівського квитка залежить від швидкості перевірки даних у школі. Коли учнівський буде готовий, на електронну пошту батькам надійде лист.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже від 1 вересня з’являться електронні лікарняні

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