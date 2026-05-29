Учитывайте воздушные тревоги - Зеленский о подготовке россией нового массированного удара
Киев • УНН
Разведка предупредила о подготовке россией нового массированного обстрела Украины. Зеленский призвал не игнорировать тревоги и подчеркнул приоритет ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация от разведки свидетельствует о подготовке россией нового массированного удара и призвал учитывать воздушные тревоги, передает УНН.
У нас есть информация от разведки о подготовке россией нового массированного удара. Пожалуйста, учитывайте воздушные тревоги – берегите жизнь
По словам Президента, украинские службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда.
Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это ключевой приоритет наш
