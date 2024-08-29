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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые выяснили, почему морские звезды сбрасывают части тела

Ученые выяснили, почему морские звезды сбрасывают части тела

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 16:25  •  2716 просмотра

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Исследователи обнаружили нейрогормон, запускающий процесс автотомии у морских звезд. Это открытие может иметь важное значение для регенеративной медицины и лечения травм конечностей.

Исследования ученых из Лондонского университета королевы Мэри (Queen Mary University of London или QM) выявили механизмы аутотомии, - открытие объясняет, как морским звездам удается выживать.

Пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Исследователи из Лондонского университета королевы Мэри сделали открытие о том, как морским звездам удается выживать во время нападения хищников. Способность управляется автотомией, - защитной реакцией, которая контролируется безусловным рефлексом.

Справка

Автотомия - это способность животного сбрасывать часть своего тела, чтобы убежать от хищников. Это хорошо известная стратегия выживания в животном мире.

Сейчас команда ученых выяснила, как морские звезды достигают этого чрезвычайного природоохранного подвига. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии определили нейрогормон, ответственный за запуск этой самоампутации. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Когда этот нейрогормон высвобождается в ответ на стресс, например, нападение хищника, он стимулирует сокращение специальной мышцы в основании руки морской звезды, заставляя ее отсоединяться.

Впрочем, рука со временем восстанавливается. Морские звезды обладают невероятными регенерационными способностями, которые позволяют им со временем восстанавливать утраченные части.

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Ана Тиноко, член лондонской исследовательской группы, которая сейчас работает в Университете Кадиса (Испания), отмечает, что эти открытия проливают свет на сложное взаимодействие нейрогормонов и тканей, которые вмешиваются в автотомию морских звезд.

Хотя мы определили ключевого актера, вероятно, что другие факторы способствуют этой чрезвычайной способности

- объясняет исследователь.

Важно для медицины

По мнению ученых, понимание точных механизмов этого процесса может иметь важные последствия для регенеративной медицины и разработки новых методов лечения травм конечностей, резюмируют авторы.

Это исследование не только раскрывает захватывающий аспект биологии морских звезд, но и открывает двери для изучения регенеративного потенциала других животных, включая человека

- говорит Морис Элфик, профессор физиологии животных и неврологии Лондонского университета королевы Марии, который возглавлял исследование.

Напомним,

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Игорь Тележников

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