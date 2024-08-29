Ученые выяснили, почему морские звезды сбрасывают части тела

Исследования ученых из Лондонского университета королевы Мэри (Queen Mary University of London или QM) выявили механизмы аутотомии, - открытие объясняет, как морским звездам удается выживать.

Пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Исследователи из Лондонского университета королевы Мэри сделали открытие о том, как морским звездам удается выживать во время нападения хищников. Способность управляется автотомией, - защитной реакцией, которая контролируется безусловным рефлексом.

Справка

Автотомия - это способность животного сбрасывать часть своего тела, чтобы убежать от хищников. Это хорошо известная стратегия выживания в животном мире.

Сейчас команда ученых выяснила, как морские звезды достигают этого чрезвычайного природоохранного подвига. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии определили нейрогормон, ответственный за запуск этой самоампутации. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Когда этот нейрогормон высвобождается в ответ на стресс, например, нападение хищника, он стимулирует сокращение специальной мышцы в основании руки морской звезды, заставляя ее отсоединяться.

Впрочем, рука со временем восстанавливается. Морские звезды обладают невероятными регенерационными способностями, которые позволяют им со временем восстанавливать утраченные части.

Ана Тиноко, член лондонской исследовательской группы, которая сейчас работает в Университете Кадиса (Испания), отмечает, что эти открытия проливают свет на сложное взаимодействие нейрогормонов и тканей, которые вмешиваются в автотомию морских звезд.

Хотя мы определили ключевого актера, вероятно, что другие факторы способствуют этой чрезвычайной способности - объясняет исследователь.

Важно для медицины

По мнению ученых, понимание точных механизмов этого процесса может иметь важные последствия для регенеративной медицины и разработки новых методов лечения травм конечностей, резюмируют авторы.

Это исследование не только раскрывает захватывающий аспект биологии морских звезд, но и открывает двери для изучения регенеративного потенциала других животных, включая человека - говорит Морис Элфик, профессор физиологии животных и неврологии Лондонского университета королевы Марии, который возглавлял исследование.

Напомним,

Корабль-призрак времен Второй мировой войны меняет микробиологию океана - исследование.

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу.