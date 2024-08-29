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Вчені з’ясували, чому морські зірки скидають частини тіла

Вчені з’ясували, чому морські зірки скидають частини тіла

Київ • УНН

 • 16082 перегляди

Дослідники виявили нейрогормон, що запускає процес автотомії у морських зірок. Це відкриття може мати важливе значення для регенеративної медицини та лікування травм кінцівок.

Дослідження вчених з Лондонського університету королеви Мері (Queen Mary University of London або QM) виявило механізми аутотомії, - відкриття пояснює, як морським зіркам вдається виживати.

Пише УНН із посиланням на Phys.org.

Дослідники з Лондонського університету королеви Мері зробили відкриття про те, як морським зіркам вдається виживати під час нападу хижаків. Здатність керується автотомією, - захисною реакцією, яка контрольована безумовним рефлексом.

Довідка

Автотомія – це здатність тварини скидати частину свого тіла, щоб втекти від хижаків. Це добре відома стратегія виживання у тваринному світі.

Наразі команда вчених з'ясувала, як морські зірки досягають цього надзвичайного природоохоронного подвигу. Дослідники з Лондонського університету королеви Марії визначили нейрогормон, відповідальний за запуск цієї самоампутації. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology.

Коли цей нейрогормон вивільняється у відповідь на стрес, наприклад, напад хижака, він стимулює скорочення спеціального м’яза в основі руки морської зірки, змушуючи її від’єднуватися.

Втім, рука з часом відновлюється. Морські зірки мають неймовірні регенераційні здібності, які дозволяють їм з часом відновлювати втрачені частини.

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Ана Тіноко, член лондонської дослідницької групи, яка зараз працює в Університеті Кадіса (Іспанія), зазначає, що ці відкриття проливають світло на складну взаємодію нейрогормонів і тканин, які втручаються в автотомію морських зірок.

Хоча ми визначили ключового актора, ймовірно, що інші фактори сприяють цій надзвичайній здатності

- пояснює дослідник.

Важливо для медицини

На думку вчених, розуміння точних механізмів цього процесу може мати важливі наслідки для регенеративної медицини та розробки нових методів лікування травм кінцівок, резюмують автори.

Це дослідження не тільки розкриває захоплюючий аспект біології морських зірок, але й відкриває двері для вивчення регенеративного потенціалу інших тварин, включаючи людину

- каже Моріс Елфік, професор фізіології тварин і неврології Лондонського університету королеви Марії, який очолював дослідження.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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