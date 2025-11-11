Ученые создали назальную вакцину против коклюша

Исследователи из Тринити-колледжа Дублина разработали назальную вакцину против коклюша, которая не требует инъекций и может обеспечить более сильную защиту и уменьшить передачу инфекции. Разработка появилась на фоне роста случаев коклюша в Англии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

В этом году в Англии зафиксировали 502 случая коклюша. На фоне роста инфекций исследователи создали вакцину, которую вводят в нос. Она формирует иммунитет в слизистой оболочке дыхательных путей - именно там начинается заражение.

Текущие вакцины защищают от тяжелого течения, но не останавливают колонизацию бактерий в носу и горле, что позволяет болезни распространяться.

Мы применили наше понимание защитных иммунных путей для разработки принципиально иного типа вакцины. Стимулируя иммунитет там, где начинаются инфекции, на слизистой оболочке дыхательных путей, мы можем предложить более сильную защиту и потенциально прервать передачу вируса в сообществе - сказал профессор Кингстон Миллс.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Для создания вакцины ученые использовали инактивированную антибиотиками бактерию Bordetella pertussis (AIBP). Такой подход позволил создать цельноклеточную вакцину, пригодную для введения через дыхательные пути.

Во время доклинических исследований на мышах назальная вакцина активировала Т-клетки, которые борются с микробами в легких и верхних дыхательных путях, не вызывая излишнего воспаления. AIBP обеспечивал защиту и в легких, и в носовой полости, превосходя современные вакцины против коклюша.

Исследователи отмечают, что препарат может стать вакциной нового поколения или основой для других назальных вакцин против респираторных инфекций. Однако перед использованием у людей требуются дополнительные исследования.

Дополнительно

Коклюш является опасным заболеванием, которое может привести к пневмонии, поражению мозга, сердечной недостаточности и смерти, особенно у младенцев. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем.

По данным UKHSA, уровень детской вакцинации в Англии упал до самого низкого показателя за 15 лет. Почти каждый пятый ребенок, который в этом году пошел в начальную школу, не имеет полной защиты от коклюша и других инфекций.

Среди беременных охват вакцинацией также снизился: с 76% в 2016 году до 59% в прошлом году. После летальных случаев этот показатель вырос до 73%, но все еще не достиг предыдущего максимума.

Напомним

