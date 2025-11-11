Ученые создали назальную вакцину против коклюша

$41.960.02
Эксклюзив
09:41 • 5370 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 11833 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 16795 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 21430 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 60012 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 73712 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 101874 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 121326 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123257 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86710 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Эксклюзивы
Популярные новости
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 14656 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 12852 просмотра
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 11825 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 8074 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 10227 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 71682 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 121327 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 56973 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
10 ноября, 13:10 • 123257 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
10 ноября, 09:50 • 114234 просмотра
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 2826 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 49019 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 123691 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 128774 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 172725 просмотра
Ученые создали назальную вакцину против коклюша

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Вакцина не требует инъекций и может обеспечить более сильную защиту. Разработка появилась на фоне зафиксированных 502 случаев коклюша в Англии в этом году.

Ученые создали назальную вакцину против коклюша

Исследователи из Тринити-колледжа Дублина разработали назальную вакцину против коклюша, которая не требует инъекций и может обеспечить более сильную защиту и уменьшить передачу инфекции. Разработка появилась на фоне роста случаев коклюша в Англии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

В этом году в Англии зафиксировали 502 случая коклюша. На фоне роста инфекций исследователи создали вакцину, которую вводят в нос. Она формирует иммунитет в слизистой оболочке дыхательных путей - именно там начинается заражение.

Текущие вакцины защищают от тяжелого течения, но не останавливают колонизацию бактерий в носу и горле, что позволяет болезни распространяться.

Мы применили наше понимание защитных иммунных путей для разработки принципиально иного типа вакцины. Стимулируя иммунитет там, где начинаются инфекции, на слизистой оболочке дыхательных путей, мы можем предложить более сильную защиту и потенциально прервать передачу вируса в сообществе

- сказал профессор Кингстон Миллс.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Для создания вакцины ученые использовали инактивированную антибиотиками бактерию Bordetella pertussis (AIBP). Такой подход позволил создать цельноклеточную вакцину, пригодную для введения через дыхательные пути.

Во время доклинических исследований на мышах назальная вакцина активировала Т-клетки, которые борются с микробами в легких и верхних дыхательных путях, не вызывая излишнего воспаления. AIBP обеспечивал защиту и в легких, и в носовой полости, превосходя современные вакцины против коклюша.

Исследователи отмечают, что препарат может стать вакциной нового поколения или основой для других назальных вакцин против респираторных инфекций. Однако перед использованием у людей требуются дополнительные исследования.

Дополнительно

Коклюш является опасным заболеванием, которое может привести к пневмонии, поражению мозга, сердечной недостаточности и смерти, особенно у младенцев. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем.

По данным UKHSA, уровень детской вакцинации в Англии упал до самого низкого показателя за 15 лет. Почти каждый пятый ребенок, который в этом году пошел в начальную школу, не имеет полной защиты от коклюша и других инфекций.

Среди беременных охват вакцинацией также снизился: с 76% в 2016 году до 59% в прошлом году. После летальных случаев этот показатель вырос до 73%, но все еще не достиг предыдущего максимума.

Напомним

Исследователи из Кельна обнаружили антитело 04A06, которое эффективно предотвращает проникновение ВИЧ в клетки, нейтрализуя 98% вариантов вируса. Это открытие является перспективным для пассивной иммунизации, но требует дальнейших исследований.

Алла Киосак

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Англия