Вчені створили назальну вакцину проти кашлюку

Дослідники з Трініті-коледжу Дубліна розробили назальну вакцину проти кашлюку, яка не потребує ін’єкцій та може забезпечити сильніший захист і зменшити передачу інфекції. Розробка з’явилась на тлі зростання випадків кашлюку в Англії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Цього року в Англії зафіксували 502 випадки кашлюку. На тлі зростання інфекцій дослідники створили вакцину, яку вводять у ніс. Вона формує імунітет у слизовій оболонці дихальних шляхів - саме там починається зараження.

Поточні вакцини захищають від тяжкого перебігу, але не зупиняють колонізацію бактерій у носі й горлі, що дозволяє хворобі поширюватися.

Ми застосували наше розуміння захисних імунних шляхів для розробки принципово іншого типу вакцини. Стимулюючи імунітет там, де починаються інфекції, на слизовій оболонці дихальних шляхів, ми можемо запропонувати сильніший захист і потенційно перервати передачу вірусу в громаді - сказав професор Кінгстон Міллс.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Microbiology.

Для створення вакцини науковці використали інактивовану антибіотиками бактерію Bordetella pertussis (AIBP). Такий підхід дозволив створити цільноклітинну вакцину, придатну для введення через дихальні шляхи.

Під час доклінічних досліджень на мишах назальна вакцина активувала Т-клітини, які борються з мікробами в легенях та верхніх дихальних шляхах, не викликаючи зайвого запалення. AIBP забезпечував захист і в легенях, і в носовій порожнині, перевершуючи сучасні вакцини проти кашлюку.

Дослідники зазначають, що препарат може стати вакциною нового покоління або основою для інших назальних вакцин проти респіраторних інфекцій. Однак перед використанням у людей потрібні додаткові дослідження.

Додатково

Кашлюк є небезпечним захворюванням, яке може призвести до пневмонії, ураження мозку, серцевої недостатності та смерті, особливо у немовлят. Хвороба поширюється повітряно-крапельним шляхом.

За даними UKHSA, рівень дитячої вакцинації в Англії впав до найнижчого показника за 15 років. Майже кожна п’ята дитина, яка цього року пішла до початкової школи, не має повного захисту від кашлюку та інших інфекцій.

Серед вагітних охоплення вакцинацією також знизилося: з 76% у 2016 році до 59% торік. Після летальних випадків цей показник зріс до 73%, але все ще не досяг попереднього максимуму.

Нагадаємо

