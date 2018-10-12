Ученые создали "непьянеющих" червей: теперь работают над антиалкогольными лекарствами

Ученые считают, что их открытие позволит получить лекарственные препараты, которые позволят пить алкогольные напитки в любых количествах, при этом у человека сохранится координация движений и четкость речи.

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Отмечается, что червей-мутантов с устойчивостью к алкоголю ученые получили благодаря имплантации подопытным модифицированного белка, "связывающего" алкоголь. При этом после ряда опытов ученые достигли необходимого результата - модифицированный калиевый канал типа BK стал игнорировать алкоголь, но при этом не потерял своих функций (регулирование деятельности кровеносных сосудов и желчного пузыря).

Как писал УНН, ранее французские ученые пришли к выводу о том, что женщинам полезно пить вино и есть шоколад.

Отметим, что по данным Госстатистики, в Украине растет потребление вина отечественного производства. По словам экспертов рынка, по качеству оно не уступает аргентинскому и чилийскому.

Согласно данным опроса "Коктебель", украинцы чаще пьют полусладкое вино, чем сухое.