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7 марта, 19:45 • 164446 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Ученые создали "непьянеющих" червей: теперь работают над антиалкогольными лекарствами

Ученые создали "непьянеющих" червей: теперь работают над антиалкогольными лекарствами

Киев  •  УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Группа ученых-нейрофизиологов из США сумели создать червей-мутантов, на которых не действует алкоголь. Подробный отчет по исследованию этих червей был опубликован на страницах журнала The Journal of Neuroscience, говорится на официальном сайте Техасского университета Остина, передает УНН.

Ученые считают, что их открытие позволит получить лекарственные препараты, которые позволят пить алкогольные напитки в любых количествах, при этом у человека сохранится координация движений и четкость речи.

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Отмечается, что червей-мутантов с устойчивостью к алкоголю ученые получили благодаря имплантации подопытным модифицированного белка, "связывающего" алкоголь. При этом после ряда опытов ученые достигли необходимого результата - модифицированный калиевый канал типа BK стал игнорировать алкоголь, но при этом не потерял своих функций (регулирование деятельности кровеносных сосудов и желчного пузыря).

Как писал УНН, ранее французские ученые пришли к выводу о том, что женщинам полезно пить вино и есть шоколад.

Отметим, что по данным Госстатистики, в Украине растет потребление вина отечественного производства. По словам экспертов рынка, по качеству оно не уступает аргентинскому и чилийскому.

Согласно данным опроса "Коктебель", украинцы чаще пьют полусладкое вино, чем сухое.

Украинские Национальные Новости

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