Учені створили червяків, що не п’яніють: тепер працюють над антиалкогольними ліками

Учені вважають, що їх відкриття дасть можливість отримати лікарські препарати, які дозволять пити алкогольні напої в будь-яких кількостях, при цьому у людини збережеться координація рухів і чіткість мови.

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Зазначається, що черв'яків-мутантів зі стійкістю до алкоголю вчені отримали завдяки імплантації піддослідним модифікованого білка, який "зв'язує" алкоголь. При цьому після низки дослідів вчені досягли необхідного результату - модифікований калієвий канал типу BK став ігнорувати алкоголь, але при цьому не втратив своїх функцій (регулювання діяльності кровоносних судин і жовчного міхура).

Як писав УНН, раніше французькі вчені дійшли висновку про те, що жінкам корисно пити вино і їсти шоколад.

Відзначимо, що за даними Держстатистики, в Україні зростає споживання вина вітчизняного виробництва. За словами експертів ринку, за якістю воно нічим не поступається аргентинському і чилійському.

Згідно з даними опитування "Коктебель", українці частіше п'ють напівсолодке вино, ніж сухе.