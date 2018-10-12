Учені створили червяків, що не п’яніють: тепер працюють над антиалкогольними ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Група вчених-нейрофізіологів із США зуміли створити черв'яків-мутантів, на яких не діє алкоголь. Докладний звіт щодо дослідження цих черв'яків був опублікований на сторінках журналу The Journal of Neuroscience, йдеться на офіційному сайті Техаського університету Остіна, передає УНН.
Учені вважають, що їх відкриття дасть можливість отримати лікарські препарати, які дозволять пити алкогольні напої в будь-яких кількостях, при цьому у людини збережеться координація рухів і чіткість мови.
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Зазначається, що черв'яків-мутантів зі стійкістю до алкоголю вчені отримали завдяки імплантації піддослідним модифікованого білка, який "зв'язує" алкоголь. При цьому після низки дослідів вчені досягли необхідного результату - модифікований калієвий канал типу BK став ігнорувати алкоголь, але при цьому не втратив своїх функцій (регулювання діяльності кровоносних судин і жовчного міхура).
Як писав УНН, раніше французькі вчені дійшли висновку про те, що жінкам корисно пити вино і їсти шоколад.
Відзначимо, що за даними Держстатистики, в Україні зростає споживання вина вітчизняного виробництва. За словами експертів ринку, за якістю воно нічим не поступається аргентинському і чилійському.
Згідно з даними опитування "Коктебель", українці частіше п'ють напівсолодке вино, ніж сухе.