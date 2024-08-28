В Киеве 2 сентября учиться пойдут 372 тыс. учеников, все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана

В Киеве учебный год начнется со 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. В общем учиться пойдут 372 тысяч учеников и воспитанников. Все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Учебный год в учебных заведениях Киева начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. В 950 заведений пойдут в целом 372 000 учеников и воспитанников. В частности, в садики - почти 58 000 детей. В школы - 281 000 учеников - написал Кличко.

По словам Кличко, для безопасности детей в городе внедряют комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды". В рамках программы муниципальная охрана столицы обеспечивает физическую охрану всех учреждений общего среднего образования.

Все образовательные учреждения Киева оборудованы тревожными кнопками, находятся под круглосуточной пультовой охраной. Также, как сообщил мэр, внедряется система видеонаблюдения и охранной сигнализации. Устанавливаем высокоскоростной интернет.

Что касается укрытий, то, по словам Кличко, в учебных заведениях столицы укрытия в целом могут вместить 317 тысяч человек. За последние 2 года вместимость укрытий в образовательных учреждениях увеличилась на 94 тысяч мест.

В укрытиях устанавливают резервное освещение, резервные источники тока, системы вентиляции и другое необходимое оборудование. Работает Wi-Fi.

Строим и новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями. Так, в 2024 году на это в городском бюджете предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен - добавил Кличко.

Дополнение

Совет обороны Киева принял решение, что основной формой обучения будет очная при наличии укрытий, также обсудили обеспечение школ независимыми источниками питания.