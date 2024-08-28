У Києві 2 вересня навчатись підуть 372 тис. учнів, всі заклади загальної середньої освіти охоронятиме муніципальна охорона

У Києві навчальний рік розпочнеться з 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року. Загалом навчатись підуть 372 тисяч учнів та вихованців. Всі заклади загальної середньої освіти охоронятиме муніципальна охорона. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Навчальний рік в закладах освіти Києва розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року. До 950 закладів підуть загалом 372 000 учнів та вихованців. Зокрема, до садочків - майже 58 000 дітей. У школи - 281 000 учнів

За словами Кличка, для безпеки дітей в місті впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища". В рамках програми муніципальна охорона столиці забезпечує фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти.

Всі освітні установи Києва обладнані тривожними кнопками, перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також, як повідомив мер, впроваджується система відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет.

Щодо укриттів, то, за словами Кличка, у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 тисяч людей. За останніх 2 роки вмістимість укриттів в освітніх закладах збільшилась на 94 тисяч місць.

В укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Працює Wi-Fi.

Будуємо і нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями. Так, у 2024 році на це в міському бюджету передбачили майже 1,5 мільярди гривень