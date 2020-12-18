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Участие международных экспертов в формировании украинских органов власти пытаются легитимизировать через сомнительные "успехи" ВАКС - Изовитова

Киев • УНН

 • 4695 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В обществе пытаются сформировать заблуждение о том, что деятельность Высшего антикоррупционного суда является успешной, чтобы навязать тезис о том, что участие международных экспертов в формировании органов власти Украины является полезным. Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины сообщила председатель САУ и НААУ Лидия Изовитова, передает УНН.

Участие международных экспертов в формировании украинских органов власти пытаются легитимизировать через сомнительные "успехи" ВАКС - Изовитова

“У нас есть Высший антикоррупционный суд, который был сформирован именно по рекомендациям общественного совета международных экспертов. Мы видим какие нарушения совершают судьи этого суда в отношении адвокатов, Совет адвокатов Украины рассматривал многочисленные жалобы на действия судей этого суда... Зато существует мнение некой „общественности“, что этот суд — очень успешный пример участия иностранцев, международных экспертов. Это очень опасная манипуляция”, — отметила она.

Изовитова напомнила, что САУ принимал не менее 5 решений, связанных с нарушением прав адвокатов со стороны судей ВАКС.

"Мы направили к европейскому проекту"Право-Justice", который также придерживается такого мнения, все материалы решений Совета адвокатов Украины, обращение наши в международные институции, в правоохранительные органы по поводу фактов нарушений прав адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда“, — подчеркнула председатель САУ.

Изовитова акцентировала, что адвокатура будет и в дальнейшем убеждать любого, что не стоит повторять такой прецедент: “Нельзя восстанавливать репрессивное правосудие, где защита играет номинальную роль”.

Как сообщали СМИ, Изовитова заявляет, что кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов.

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