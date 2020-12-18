Участь міжнародних експертів у формуванні українських органів влади намагаються легітимізувати через сумнівні "успіхи" ВАКС - Ізовітова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У суспільстві намагаються сформувати оману про те, що діяльність Вищого антикорупційного суду є успішною, щоб нав'язати тезу про те, що участь міжнародних експертів у формуванні органів влади України є корисним. Про це під час засідання Ради адвокатів України повідомила голова САУ і НААУ Лідія Ізовітова, передає УНН з посиланням на Українські Новини.
"У нас є Вищий антикорупційний суд, який був сформований саме за рекомендаціями громадської ради міжнародних експертів. Ми бачимо якісь порушення здійснюють судді цього суду щодо адвокатів, Рада адвокатів України розглядав численні скарги на дії суддів цього суду ... Зате існує думка якоїсь "громадськості", що цей суд - дуже успішний приклад участі іноземців, міжнародних експертів. Це дуже небезпечна маніпуляція ", - зазначила вона.
Ізовітова нагадала, що САУ брав не менше 5 рішень, пов'язаних з порушенням прав адвокатів з боку суддів ВАКС.
"Ми направили до європейського проекту" Право-Justice ", який також дотримується такої думки, всі матеріали рішень Ради адвокатів України, звернення наші в міжнародні інституції, в правоохоронні органи з приводу фактів порушень прав адвокатів з боку суддів Вищого антикорупційного суду", - підкреслила голова САУ.
Ізовітова акцентувала, що адвокатура буде і надалі переконувати будь-кого, що не варто повторювати такий прецедент: "Не можна відновлювати репресивне правосуддя, де захист грає номінальну роль".
Як повідомляли ЗМІ, Ізовітова заявляє, що кадрова криза в судовій системі ставить під загрозу захист адвокатами інтересів їх клієнтів.