Участие Гриценко в вывозе крымского «Беркута» с Майдана нужно расследовать, - генерал армии Маломуж

“Факты вывоза подразделений „Беркута“ в Крым имели место, это подтверждают и территориальные представители СБУ и отставные милиционеры. Данный вопрос (участия Анатолия Гриценко — Ред.) сегодня должен стать предметом следствия, так как это прямое прикрытие, не только самого преступления, но и людей, принимавших в нем участие”, — заявил генерал Маломуж.

“Кроме сокрытия преступлений, ставилась цель подготовки запасного плана. Тогда (в феврале 2014 г. — ред.) ещё не было известно, как именно будут развиваться события, ведь позиция Кремля была очень жесткой и радикальной. Существовала угроза, как полной оккупации Украины, так и восстановления режима Януковича, и все такие политики пытались наработать определенную „индульгенцию“ перед Россией”, — добавил Николай Маломуж.

“Неизвестно, какая мотивация была конкретно у Гриценко, но если следствие подтвердит факты его участия в вывозе, то на нем лежит, как минимум моральная ответственность, а в случае квалифицированного расследования — уголовная”, — подытожил экс-руководитель СВР Украины.

Ранее военный эксперт Юрий Колесников напомнил, что 21 февраля 2014 Анатолий Гриценко на страницах своего официального сайта отчитался о том, что вместе с однопартийцем, народным депутатом Олегом Канивцем, организовал эвакуацию из Киева сотрудников крымского "Беркута". Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственном выходе с "Правым сектором", "Автомайданом" и "Самообороной Майдана".