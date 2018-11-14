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Участь Гриценка у вивезенні кримського "Беркута" з Майдану потрібно розслідувати, - генерал армії Маломуж

Участь Гриценка у вивезенні кримського "Беркута" з Майдану потрібно розслідувати, - генерал армії Маломуж

Київ • УНН

 • 12588 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко може понести кримінальну відповідальність за вивезення спецпідрозділів “Беркута” з Майдану в Києві на територію Криму в лютому 2014 року. Про це в програмі “Вечірній тепловізор” заявив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

“Факти вивезення підрозділів „Беркута“ в Крим мали місце, це підтверджують і територіальні представники СБУ і відставні міліціонери. Дане питання (участі Анатолія Гриценка — Ред.) сьогодні повинно стати предметом слідства, так як це пряме прикриття, не тільки самого злочину, а й людей, які брали в ньому участь”, — заявив генерал Маломуж.

“Крім приховування злочинів, ставили за мету підготовку запасного плану. Тоді (в лютому 2014 року — ред.) ще не було відомо, як саме будуть розвиватися події, адже позиція Кремля була дуже жорсткою і радикальною. Існувала загроза, як повної окупації України, так і відновлення режиму Януковича, і всі такі політики намагалися напрацювати певну „індульгенцію“ перед Росією”, — додав Микола Маломуж.

“Невідомо, яка мотивація була конкретно у Гриценко, але якщо слідство підтвердить факти його участі у вивезенні, то на ньому лежить, як мінімум моральна відповідальність, а в разі кваліфікованого розслідування — кримінальна”, — підсумував екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше військовий експерт Юрій Колесников нагадав, що 21 лютого 2014 року Анатолій Гриценко на сторінках свого офіційного сайту відзвітував про те, що разом з однопартійцем, народним депутатом Олегом Канівцем, організував евакуацію з Києва співробітників кримського “Беркута”. Гриценко відзначав, що особисто супроводжував колону і проводив переговори стосовно її безперешкодного виходу з “Правим сектором”, “Автомайданом” і “Самообороною Майдану”.

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