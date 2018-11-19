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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106235 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112713 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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Участница детского Евровидения от Украины рассказала о своем талисмане

Участница детского Евровидения от Украины рассказала о своем талисмане

Киев  •  УНН

 • 8821 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Участница Детского Евровидения от Украины Дарина Красновецкая уже в Минске. Девушку сопровождает ее команда, а также с собой она взяла свой талисман. Об этом говорится в сюжете UA:Первый, сообщает УНН.

В команде юной певицы ее мама, преподаватель по вокалу и соавтор песни Say Love Михаил Клименко.

Дарина летит не только с родителями и своей командой, но и берет свой талисман.

“У меня есть талисман, это моя такая маленькая мягкая игрушка. Это тюленчик”, — рассказала девочка и продемонстрировала небольшую игрушку детеныша тюленя.

Также певцы взяла с собой новый рупор, который она будет использовать во время исполнения песни.

Напомним, финал конкурса состоится 25 ноября. Представительница от Украины выступит с песней Say Love. Дарина Красновецкая профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году девушка участвовала в вокальном талант-шоу “Голос. Дети” и уже два года подряд участвует в детском фестивале “Черноморские игры”, где в 2017 году одержала победу в номинации “Девушки (младшая группа)”, а в 2018-м — победила в категории “Девушки (средняя группа)”.

Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания “Киевгорстрой”.

“Поддержка юной украинской певицы — это честь для „Киевгорстроя“. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!” — сказала вице-президент "Киевгорстроя" Светлана Новохацкая.

Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA:Первый 25 ноября.

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