Участница детского Евровидения от Украины рассказала о своем талисмане

В команде юной певицы ее мама, преподаватель по вокалу и соавтор песни Say Love Михаил Клименко.

Дарина летит не только с родителями и своей командой, но и берет свой талисман.

“У меня есть талисман, это моя такая маленькая мягкая игрушка. Это тюленчик”, — рассказала девочка и продемонстрировала небольшую игрушку детеныша тюленя.

Также певцы взяла с собой новый рупор, который она будет использовать во время исполнения песни.

Напомним, финал конкурса состоится 25 ноября. Представительница от Украины выступит с песней Say Love. Дарина Красновецкая профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году девушка участвовала в вокальном талант-шоу “Голос. Дети” и уже два года подряд участвует в детском фестивале “Черноморские игры”, где в 2017 году одержала победу в номинации “Девушки (младшая группа)”, а в 2018-м — победила в категории “Девушки (средняя группа)”.

Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания “Киевгорстрой”.

“Поддержка юной украинской певицы — это честь для „Киевгорстроя“. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!” — сказала вице-президент "Киевгорстроя" Светлана Новохацкая.

Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA:Первый 25 ноября.