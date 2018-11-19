Учасниця дитячого Євробачення від України розказала про свій талісман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учасниця Дитячого Євробачення від України Даріна Красновецька вже у Мінську. Дівчину супроводжує її команда, а також з собою вона взяла свій талісман. Про це йдеться у сюжеті UA: Перший, повідомляє УНН.
У команді юної співачки її мама, викладачка з вокалу та співавтор пісні Say Love Михайло Клименко.
Даріна летить не тільки з батьками та своєю командою, а й бере свій талісман.
“В мене є талісман, це моя така маленька м’яка іграшка. Це тюленчик”, — розповіла дівчинка та продемонструвала невеличку іграшку дитинча тюленя.
Також співка взяла з собою новий рупор, який вона використовуватиме під час виконання пісні.
Нагадаємо, фінал конкурсу має відбутися 25 листопада. Представниця від України виступатиме з піснею Say Love. Даріна Красновецька професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році дівчина брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.
Партнером трансляції конкурсу цього року стала холдингова компанія “Київміськбуд”.
“Підтримка юної української співачки — це честь для "Київміськбуду". Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!” — сказала віце-президент “Київміськбуду” Світлана Новохацька.
Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.