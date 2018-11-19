Учасниця дитячого Євробачення від України розказала про свій талісман

ukru
Ексклюзив
09:46 • 24797 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 44852 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 94701 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 213835 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 510892 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 474964 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 466616 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334079 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269063 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 544536 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 112515 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 116103 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 110692 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 102516 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 69826 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 94718 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 462831 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 544537 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 467352 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 415600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 2495 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 23330 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178982 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175341 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175305 перегляди
Актуальне
Учасниця дитячого Євробачення від України розказала про свій талісман

Учасниця дитячого Євробачення від України розказала про свій талісман

Київ • УНН

 • 8821 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учасниця Дитячого Євробачення від України Даріна Красновецька вже у Мінську. Дівчину супроводжує її команда, а також з собою вона взяла свій талісман. Про це йдеться у сюжеті UA: Перший, повідомляє УНН.

У команді юної співачки її мама, викладачка з вокалу та співавтор пісні Say Love Михайло Клименко.

Даріна летить не тільки з батьками та своєю командою, а й бере свій талісман.

“В мене є талісман, це моя така маленька м’яка іграшка. Це тюленчик”, — розповіла дівчинка та продемонструвала невеличку іграшку дитинча тюленя.

Також співка взяла з собою новий рупор, який вона використовуватиме під час виконання пісні.

Нагадаємо, фінал конкурсу має відбутися 25 листопада. Представниця від України виступатиме з піснею Say Love. Даріна Красновецька професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році дівчина брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.

Партнером трансляції конкурсу цього року стала холдингова компанія “Київміськбуд”.

“Підтримка юної української співачки — це честь для "Київміськбуду". Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!” — сказала віце-президент “Київміськбуду” Світлана Новохацька.

Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88