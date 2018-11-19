Учасниця дитячого Євробачення від України розказала про свій талісман

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учасниця Дитячого Євробачення від України Даріна Красновецька вже у Мінську. Дівчину супроводжує її команда, а також з собою вона взяла свій талісман. Про це йдеться у сюжеті UA: Перший, повідомляє УНН.