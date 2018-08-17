Участнице сбора подписей за Путина в Крыму дали условный срок

"Деснянским районным судом города Киева 16.08.2018 вынесен обвинительный приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности, заключенное прокурором с обвиняемой, которая была основательницей и руководительницей крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и участницей сбора подписей в поддержку Путина В.В. в качестве кандидата на пост президента РФ в 2018 году", - отметили в прокуратуре.

Согласно приговору, отметили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ей назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины последнюю освобождили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

В ведомстве уточнили, что условиями заключения сделки является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Как сообщал УНН, в суд ранее было направлено обвинительное заключение в отношении лица, организовывшего сбор подписей в поддержку Путина на незаконных выборах президента РФ в Крыму.