Учасниці збору підписів за Путіна у Криму дали умовний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Деснянський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та засновницею та керівницею кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы" та учасницею збору підписів на підтримку кандидата у президенти Росії Володимира Путіна та призначив їй покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на три роки. Про це йдеться у повідомлення прес-служби прокуратури Автономної Республіки Крим, передає УНН.
"Деснянським районним судом міста Києва 16.08.2018 винесено обвинувальний вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості, укладену прокурором з обвинуваченою, яка була засновницею та керівницею кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы" та учасницею збору підписів на підтримку Путіна В.В. як кандидата на посаду президента РФ у 2018 році", - зазначили у прокуратурі.
Згідно з вироком, зазначили у прес-службі прокуратури, обвинувачену визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), призначено покарання у вигляді 3 років та 3 місяців позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України останню звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки.
У відомстві уточнили, що умовами укладання угоди є беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання.
Як повідомляв УНН, до суду раніше було скеровано обвинувальний акт відносно особи, яка організовувала збір підписів на підтримку Путіна на незаконних виборах президента РФ в Криму.