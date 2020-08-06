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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87631 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102661 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 107961 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128217 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101433 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102220 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

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Участнику убийства журналиста Сергиенко сообщили о подозрении — Офис Генпрокурора

Участнику убийства журналиста Сергиенко сообщили о подозрении — Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 11319 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Мужчине сообщено о подозрении в участии в преступной организации, которая совершила похищение и убийство журналиста Василия Сергиєнко - одного из лидеров Евромайдана в городе Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По согласованию прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении лицу в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском.

"4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.
На скамье подсудимых в производстве по данному факту в настоящее время - шесть человек, двое находятся в розыске. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направил в суд дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле "черкасского Евромайдана".

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