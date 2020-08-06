Участнику убийства журналиста Сергиенко сообщили о подозрении — Офис Генпрокурора

"По согласованию прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении лицу в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.



По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском.



"4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

На скамье подсудимых в производстве по данному факту в настоящее время - шесть человек, двое находятся в розыске. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - добавили в сообщении.



Как сообщал УНН, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направил в суд дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле "черкасского Евромайдана".