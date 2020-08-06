Учаснику вбивства журналіста Сергієнка повідомили про підозру — Офіс Генпрокурора

"За погодження прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру особі в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ). Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка - одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському.



"4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

На лаві підсудних у провадженні за цим фактом на даний час – шестеро осіб, двоє перебувають в розшуку. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - додали в повідомленні.



Як повідомляв УНН, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування "справ Майдану" повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі "черкаського Євромайдану".