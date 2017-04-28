Участников преступной группы осудили на Прикарпатье на длительные сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Прикарпатье к девяти годам заключения приговорены трое участников организованной группы, совершивших ряд преступлений в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Приговором Ивано-Франковского городского суда от 28.04.2017 года они признаны виновными по ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и им назначено наказание от 8 лет 8 месяцев до 9 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества ", - говорится в сообщении.
Прокуратура Ивано-Франковской области поддержала государственное обвинение в уголовном производстве по 3-х ранее судимых членах организованной группы, совершивших ряд корыстных и насильственных преступлений.
Речь идет о преступной группе "гастролеров", которые совершили серию преступлений в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской областях.
Так, в феврале 2013 года указанные лица, прибывшие в Ивано-Франковск, совершили две кражи имущества с проникновением в жилище и разбойное нападение.
Как сообщал УНН 28 апреля, житель Лисичанска за торговлю наркотиками осужден на 6 лет.