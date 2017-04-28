Учасників злочинної групи засудили на Прикарпатті на тривалі терміни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Прикарпатті до дев’яти років ув’язнення засуджено трьох учасників організованої групи, які скоїли низку злочинів у Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
"Вироком Івано-Франківського міського суду від 28.04.2017 їх визнано винними за ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та призначено покарання від 8 років 8 місяців до 9 років позбавлення волі із конфіскацією належного майна", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура Івано-Франківської області підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 3-ьох неодноразово судимих членів організованої групи, які вчинили ряд корисливих та насильницьких злочинів.
Йдеться про злочинну групу "гастролерів", які скоїли серію правопорушень у Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.
Так, у лютому 2013 року вказані особи, прибувши до Івано-Франківська, вчинили дві крадіжки майна з проникненням у житло та розбійний напад.
Як повідомляв УНН 28 квітня, мешканця Лисичанська за торгівлю наркотиками засуджено на 6 років.