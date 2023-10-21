Участники саммита по Палестине не примут итоговое заявление – СМИ

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«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — говорится в сообщении медиа.

Принципиальное разногласие, по данным Sky News Arabia, касается формулировки «право Израиля на самооборону». Также часть делегатов саммита не поддерживают решение осудить ХАМАС.

Напомним

Саммит, направленный на урегулирование ситуации Ближнем Востоке, собрал представителей 34 стран и трех международных организаций, включая ООН. При этом представители Израиля на саммити отсуствуют.