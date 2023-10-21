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Участники саммита по Палестине не примут итоговое заявление – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Участники проходящего в Каире саммита по палестино-израильскому конфликту не примут итоговое заявление в связи с разногласиями между делегациями. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, пишет УНН.

Участники саммита по Палестине не примут итоговое заявление – СМИ

Цитата

«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — говорится в сообщении медиа.

Принципиальное разногласие, по данным Sky News Arabia, касается формулировки «право Израиля на самооборону». Также часть делегатов саммита не поддерживают решение осудить ХАМАС.

Напомним 

Саммит, направленный на урегулирование ситуации Ближнем Востоке, собрал представителей 34 стран и трех международных организаций, включая ООН. При этом представители Израиля на саммити отсуствуют. 

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