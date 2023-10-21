Учасники саміту щодо Палестини не ухвалять підсумкову заяву – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Учасники саміту з палестино-ізраїльського конфлікту, який проходить у Каїрі, не ухвалять підсумкову заяву у зв'язку з розбіжностями між делегаціями. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia, пише УНН.
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«Підсумкової заяви каїрського саміту миру не буде через протиріччя між арабськими та європейськими делегаціями», — йдеться в повідомленні медіа.
Принципова розбіжність, за даними Sky News Arabia, стосується формулювання «право Ізраїлю на самооборону». Також частина делегатів саміту не підтримують рішення засудити ХАМАС.
Нагадаємо
Саміт, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході, зібрав представників 34 країн і трьох міжнародних організацій, включно з ООН. При цьому представники Ізраїлю на саміті відсутні.