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Участники саммита АТЭС не смогли договориться о совместной декларации

Участники саммита АТЭС не смогли договориться о совместной декларации

Киев  •  УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На фоне торгового спора между США и Китаем участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Папуа-Новой Гвинеи не смогли договориться о совместной декларации. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН со ссылкой на DW.

Представители 21 страны, которые принимали участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, не смогли договориться об итоговой декларации.

По словам Трюдо, страны-участницы имели различные взгляды на вопросы торговли. Вместо совместного итогового коммюнике саммита будет обнародовано заявление Папуа-Новой Гвинеи, которая принимала это мероприятие.

Саммит состоялся на фоне торгового спора между США и Китаем. Трюдо отметил, что эти страны также ответственные за неспособность достичь консенсуса во время саммита.

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По словам премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила, заявление по результатам саммита будет опубликовано в ближайшие дни. Он отметил, что участники саммита пытались договориться о "свободной и открытой" торговли до 2020 года. По его словам, "весь мир взволнован" из-за напряженности между Китаем и США.

Перед саммитом китайский лидер Си Цзиньпин обвинил США в протекционизме и предупредил о последствиях противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Он раскритиковал политику "Америка прежде всего" администрации президента Дональда Трампа, отметил, что попытки установить экономические барьеры противоречат законам экономики и призвал сказать "нет" политике протекционизма и односторонних решений.

Вице-президент США Майк Пенс в ответ заявил, что Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику.

Также он выступил с заявлением, в котором обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и "манипулировании американской демократией". Он, в частности, заявил, что Китай хочет добиться смены президента США.

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