Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо спільної декларації

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На тлі торговельної суперечки між США та Китаєм учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Папуа-Новій Гвінеї не змогли домовитись щодо спільної декларації. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН з посиланням на DW.