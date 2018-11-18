Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо спільної декларації

ukru
Ексклюзив
09:46 • 24759 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 44826 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 94671 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 213827 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 510886 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 474958 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 466613 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334077 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269062 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 544525 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 112506 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 116093 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 110681 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 102509 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 69812 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 94676 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 462820 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 544528 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 467344 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 415591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 2472 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 23326 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178982 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175340 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175304 перегляди
Актуальне
Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо спільної декларації

Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо спільної декларації

Київ • УНН

 • 8001 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На тлі торговельної суперечки між США та Китаєм учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Папуа-Новій Гвінеї не змогли домовитись щодо спільної декларації. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН з посиланням на DW.

Представники 21 країни, які брали участь в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї, не змогли домовитися щодо підсумкової декларації.

За словами Трюдо, країни-учасниці мали різні погляди на питання торгівлі. Замість спільного підсумкового комюніке саміту буде оприлюднено заяву Папуа-Нової Гвінеї, що приймала цей захід.

Саміт відбувся на тлі торговельної суперечки між США та Китаєм. Трюдо відзначив, що ці країни також відповідальні за неспроможність досягти консенсусу під час саміту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп заявив, що Китай хоче торгової угоди і США можуть не ввести нові мита

За словами прем'єр-міністра Папуа-Нової Гвінеї Пітера О'Ніла, заява за результатами саміту буде опублікована найближчими днями. Він зазначив, що учасники саміту намагалися домовитись про "вільну та відкриту" торгівлю до 2020 року. За його словами, "весь світ схвильований" через напруженість між Китаєм і США.

Перед самітом китайський лідер Сі Цзіньпін звинуватив США у протекціонізм і попередив про наслідки протистояння між двома найбільшими економіками світу. Він розкритикував політику "Америка передусім" адміністрації президента Дональда Трампа, наголосив, що спроби встановити економічні бар'єри суперечать законам економіки та закликав сказати "ні" політиці протекціонізму та односторонніх рішень.

Віце-президент США Майк Пенс у відповідь заявив, що Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику.

Також він виступив із заявою, в якій звинуватив Пекін у втручанні у внутрішні справи Сполучених Штатів і “маніпулюванні американською демократією”. Він, зокрема, заявив, що Китай хоче домогтися зміни президента США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88