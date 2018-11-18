Учасники саміту АТЕС не змогли домовитися щодо спільної декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На тлі торговельної суперечки між США та Китаєм учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Папуа-Новій Гвінеї не змогли домовитись щодо спільної декларації. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН з посиланням на DW.
Представники 21 країни, які брали участь в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї, не змогли домовитися щодо підсумкової декларації.
За словами Трюдо, країни-учасниці мали різні погляди на питання торгівлі. Замість спільного підсумкового комюніке саміту буде оприлюднено заяву Папуа-Нової Гвінеї, що приймала цей захід.
Саміт відбувся на тлі торговельної суперечки між США та Китаєм. Трюдо відзначив, що ці країни також відповідальні за неспроможність досягти консенсусу під час саміту.
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За словами прем'єр-міністра Папуа-Нової Гвінеї Пітера О'Ніла, заява за результатами саміту буде опублікована найближчими днями. Він зазначив, що учасники саміту намагалися домовитись про "вільну та відкриту" торгівлю до 2020 року. За його словами, "весь світ схвильований" через напруженість між Китаєм і США.
Перед самітом китайський лідер Сі Цзіньпін звинуватив США у протекціонізм і попередив про наслідки протистояння між двома найбільшими економіками світу. Він розкритикував політику "Америка передусім" адміністрації президента Дональда Трампа, наголосив, що спроби встановити економічні бар'єри суперечать законам економіки та закликав сказати "ні" політиці протекціонізму та односторонніх рішень.
Віце-президент США Майк Пенс у відповідь заявив, що Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику.
Також він виступив із заявою, в якій звинуватив Пекін у втручанні у внутрішні справи Сполучених Штатів і “маніпулюванні американською демократією”. Він, зокрема, заявив, що Китай хоче домогтися зміни президента США.