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Участника вооруженного формирования "Сомали" будут судить в Николаевской области

Участника вооруженного формирования "Сомали" будут судить в Николаевской области

Киев • УНН

 • 12176 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаевской области будут судить местного жителя, который служит в незаконном вооруженном формировании "Сомали" террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Николаевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Николаев, который участвует в незаконном вооруженном формировании "Сомали" террористической организации "ДНР".

В ходе специального предварительного расследования установлено, что обвиняемый принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на территории международного аэропорта "Донецк" им. Прокофьева. Также одновременно с принятием участия в боевых действиях, он активно способствовал деятельности "ДНР" путем выполнения обязанностей военного корреспондента информационного портала "Новороссия ТВ" и "Компрессинфо" отдела военных корреспондентов Министерства обороны этой террористической организации.

Действия правонарушителя инкриминируются по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. По санкции статьи пособнику террористов грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование завершено, дальнейшую судьбу боевика определит суд в ходе заочного рассмотрения дела.

Как сообщал УНН, житель Авдеевки получил 8 лет за информирование террористов.

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