Учасника збройного формування "Сомалі" судитимуть на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Миколаївщині судитимуть місцевого мешканця, який служить у незаконному збройному формуванні “Сомалі” терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської областію
Миколаївска прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Миколаєва, який бере участь у незаконному збройному формуванні “Сомалі” терористичної організації “ДНР”.
У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що обвинувачений приймав активну участь у бойових діях проти сил АТО на території міжнародного аеропорту “Донецьк” ім. Прокоф’єва. Також одночасно з прийняттям участі в бойових діях, він активно сприяв діяльності “ДНР” шляхом виконання обов’язків військового кореспондента інформаційного порталу “Новоросія ТВ” та “Компрессінфо” відділу військових кореспондентів Міністерства оборони цієї терористичної організації.
Дії правопорушника інкриміновано за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. За санкцією статті посібнику терористів загрожує до 15 років в’язниці.
Наразі розслідування завершено, подальшу долю бойовика визначатиме суд в ході заочного розгляду справи.
Як повідомляв УНН, житель Авдіївки отримав 8 років за інформування терористів.