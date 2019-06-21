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Участника группировки "Крымское казачье войско" арестовали

Киев • УНН

 • 15985 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Херсонский городской суд избрал участнику незаконного формирования "Крымское казачье войско" мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.

Участника группировки "Крымское казачье войско" арестовали

"Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 года организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина "по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний".

Как отмечается, за это мужчина награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Кроме гражданства Украины, как указано, он имеет и гражданство РФ.

Сотрудники сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Херсонский городской суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля", - указали в полиции.

Напомним, полиция задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма".

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