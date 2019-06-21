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Учасника угруповання "Крымское казачье войско" арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Херсонський міський суд обрав учаснику незаконного формування "Крымское казачье войско" запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомила пресс-служба Національної поліції, передає УНН.

Учасника угруповання "Крымское казачье войско" арештували

"Поліцейські встановили, що 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 року організовував та брав активну участь у проведенні незаконних зібрань та мітингів на території Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Ці заходи проводилися на підтримку незаконної окупації Кримського півострова Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, чоловік "за наказом отамана Роздольненської філії громадського об’єднання "Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів та зібрань".

Як зазначається, за все це чоловік нагороджений окупаційною владою АР Криму медалями "За защиту Крима" та "За возвращение Крыма". Окрім громадянства України, як вказано, він має і громадянство РФ.

Співробітники повідомили зловмисника про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Херсонський міський суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю", - вказали у поліції.

Нагадаємо, поліція затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму".

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